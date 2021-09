100 victorias de Lewis Hamilton en la F1

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este domingo el inglés Lewis Hamilton alcanzó el centenar de victorias en el Gran Premio de Rusia.

Hace algo menos de un año, en octubre de 2020, batió, al ganar el Gran Premio de Portugal en el Autódromo Internacional del Algarve, el récord histórico en la categoría reina del motor, que estaba en poder del alemán Michael Schumacher.

La victoria 100 se le resistía desde el pasado 18 de julio cuando se impuso en Gran Bretaña.

8: En los GP de Hungría y Gran Bretaña.

7: En los GP de Canadá.

6: En los GP de Estados Unidos, China y España.

5: En los GP de Japón, Abu Dabi, Italia y Rusia.

4: En los GP de Alemania, Bélgica, Singapur.

3: En los GP de Mónaco y Bahrein.

2: En los Gp de México, Brasil, Australia, Turquía, Francia, Bahréin y Portugal.

1: En los GP de Malasia, Austria, Azerbaiyán, Estiria, Toscana, Eifel, y Emilia-Romaña.

El británico Lewis Hamilton que no ganaba desde el 18 de julio, volvió a lo más alto del podio este domingo en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, en el que logró su victoria número cien gracias a la estrategia de su equipo, que le mandó a boxes para cambiar los neumáticos cuando iba segundo por detrás de Lando Norris (McLaren).

LEWIS: "A big thank you to the fans here. It’s taken a long time to get to 100 and I wasn’t even sure it would come. Lando did such an amazing job. I’m incredibly grateful to the team here and at the factory"

