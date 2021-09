Hombre se hizo cargo de bebé que no era suyo, fue criticado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Bien dicen por ahí que a un padre biológico no necesariamente se le puede llamar ‘papá’ si no está presente en la vida de su hijo, ¿o no?

Justo esto lo demostró Edgar Costa, un hombre de 27 años que contó a través de sus redes sociales su historia, la cual en un inicio fue muy criticada debido a que asumió la paternidad de un bebé que no era de él, pero que amó desde el primer instante porque también amaba a su novia.

Resulta que Edgar conoció a Caro mientras estaba embarazada de otro hombre y se enamoró por completo, por lo que no dudó en hacerse cargo del bebé.

La pareja hizo a un lado las críticas de la gente que juzgaba el hecho de que él no era el padre biológico y continuaron con su relación.