Joven árbitro busca ayuda para gastos médicos de su hija

Por César Vázquez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Alejandro Camacho Gloria, joven árbitro de futbol de esta Ciudad Capital, busca la ayuda de la ciudadanía para cubrir los gastos médicos de su pequeña hija, Valeria Alejandra Camacho Arriaga, que está hospitalizada en Hospital La Salle Victoria.

Esta tarde, Alejandro Camacho publicó en su red social de Facebook un mensaje de esta situación que se ha difundido en la ciudad gracias al apoyo de muchas personas.

En el mensaje se puede leer lo siguiente:

“Amigos esta vez pido de su apoyo para ayudarme a salir de esta situación mi hija valeria fue internada en el hospital infantil desde el viernes (ya el jueves fui a consulta toda la noche y me dijeron que era covid) se hizo la prueba y salió negativa más sin embargo seguía con la fiebre y dolor abdominal la internaron le hicieron estudios de sangre, orina y una placa, en los de sangre me dijeron q tenía una apendicitis y que tenía q ser operada, (viernes en la noche). Hoy le mandaron hacer un ultra sonido y salio lo q ven en la imagen apendicitis perforada el doctor me dijo q estaba equivocado y que no lo operaria unas enfermeras me dijeron q la sacara y la llevara a otro lado, opte por el hospital la salle porque ahí me la operarían, con los estudios q ya tenía me la valoraron y ya entro a cirugía me piden 25 mil ahorita solo de anticipo y es por eso q los busco”.

“Si alguno de ustedes quiere y puede ayudarme se los agradecería muchísimo ya q para mi si es algo complicado juntar esa suma de dinero, no lo hago de ningún dolo ni para ningún beneficio personal agradezco su apoyo y si pueden compartir gracias”, concluyó el mensaje.

En la publicación, Camacho Gloria anexa una tarjeta en la cual la ciudadanía puede hacerle llegar un apoyo.

Para mayores informes se pueden comunicar con Alejandro Camacho al numero de teléfono 8342824339.