Quedan temas pendientes en el municipio: regidora

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Al cierre de la actual administración municipal quedaron temas pendientes con la ciudadanía, principalmente en servicios básicos; admitió la regidora María del Rosario Rodríguez Gutiérrez, sin embargo, aclaró; “yo no puedo hablar por los demás, pero yo mi trabajo lo hice bien”, enfatizó.

La también Presidenta de la Comisión de Bienestar Social en el Cabildo local refirió: “a título personal lo mío lo realicé bien, en lo que a mí me concierne, en lo que yo podía hacer trabajé bien con la gente y a seguir echándole ganas, de lo demás, aunque hubiéramos querido, el trabajar solo no se puede”.

A unos días de concluir la actual administración municipal, la regidora de Morena detalló aquellos temas que quedaron pendientes, principalmente en servicios básicos.

“Los temas pendientes pues la recolección de basura, agua, alumbrado, es lo que está pegando más fuerte ahorita”.

Entrevistada al término de la penúltima sesión de Cabildo de la actual administración municipal, aclarando que no puede hablar por los demás integrantes del Cabildo, Rodríguez Gutiérrez recalcó que en lo que a ella corresponde cumplió con su obligación.

“Yo te voy a hablar de lo mío, no te puedo hablar por los demás regidores porque cada quien somos responsables de nuestros actos, yo te voy a hablar de lo mío y a mí no me faltó trabajo, trabajé lo que pude trabajar”.

Por último, Rodríguez Gutiérrez mencionó que principalmente el trabajo que llevó a cabo lo realizó en colonias de la periferia de esta Ciudad Capital como la Peregrina y Bethel.