Amigos lanzan al aire y dejan caer al novio durante juego en su boda

El video donde se capturó el momento de la brutal caída circula ampliamente en plataformas como Twitter y YouTube, por lo que acumula miles de visualizaciones.

Los hechos ocurrieron hace unos días en Rumania, cuando el hombre festejaba su matrimonio junto a su esposa, sus familiares y un amplio grupo de amigos.

Como suele ocurrir en una boda, los amigos del novio lo abordaron para cargarlo y lanzarlo al aire; desafortunadamente los sujetos no calcularon bien sus movimientos y eso provocó el percance.

En la grabación se aprecia que Liviu Filimon cayó de espaldas al suelo de una altura aproximada de dos metros, lo que le ocasionó fuertes lesiones en dos vertebras.

Fue tal la magnitud del accidente que el hombre perdió la movilidad de sus piernas e incluso pensó que no podría volver a caminar, aunque con atención médica oportuna logró mover sus extremidades.

Groom breaks back at his own wedding in Romania after friends tried to give him the 'bumps' but dropped him on his head

Liviu Filimon was hospitalised on his wedding day last Friday after the accident pic.twitter.com/oqfN5YyMCp

