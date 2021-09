Canaco exhorta a socios cumplir medidas sanitarias

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Miguel A. Díaz/El Sol de Tampico.

Altamira, Tam.- Ante la reciente suspensión de cuatro negocios por parte de la COEPRIS por no cumplir con los protocolos sanitarios así como vender cubre bocas a granel y otras irregularidades detectadas, el presidente de la CANACO en Altamira Luis Manuel Pinete Gutiérrez invitó a los socios del organismo a no bajar la guardia para la prevención de casos Covid-19.

Entrevistado al respecto, el presidente de la CANACO refirió que “depende mucho de nosotros los comerciantes para que las medidas sanitarias contra el Covid-19 sigan más vigente que nunca en el acceso a cada uno de los negocios, por esa razón se deberá continuar aplicando gel anti bacterial, la toma de la temperatura, la colocación del tapete sanitizante pero sobre todo el uso del cubre bocas tanto entre los empleados como en los clientes”.

Los comerciantes al seguir aplicando esas medidas sanitarias, no correrán riesgo alguno en ser suspendidos en sus actividades por parte de la COEPRIS como sucedió la semana pasada con cuatro negocios dedicados a la venta de artículos de belleza localizados en la zona centro de Altamira.

“La pandemia del Covid-19 continúa más vigente que nunca, por lo que debemos seguir aplicando los protocolos sanitarios que nos permitan contener el avance, pero más que nada cuidar los ingresos y mantener las fuentes de empleo pues aunque ya casi la mayor parte de la población se encuentra vacunada no debemos confiarnos”, informó Pinete Gutiérrez.

Entre las medidas que esta pidiendo el presidente de la CANACO a sus compañeros socios destacan “el uso de gel anti bacterial, la toma de temperatura, colocación del tapete sanitizante y que no bajar la guardia en el uso del cubre bocas nos ayudara a contener el avance de la enfermedad”, puntualizó Luis Manuel Pinete Gutiérrez.