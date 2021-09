Anaya acusa a AMLO de mentiroso y corrupto en otro video

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, dijo que la investigación en su contra que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) está llena de “paja” y es basura, pues acusó que se trata de un “pacto perverso” entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

A través de un video compartido a través de sus redes sociales, el ex diputado dio a conocer que las autoridades ya le entregaron la carpeta con la acusación de la Fiscalía, la cual comprende 17 cajas con 135 mil 388 hojas, cinco tomos principales y 71 anexos. Además, aprovechó para criticar que tuvo que esperar meses para que le fueran entregados los documentos.

Anaya señaló que: “Ya entendí por qué no me querían entregar la información. (…) Sí leí las toneladas de papel que me entregaron estos sinvergüenzas, y ahora entiendo muchas cosas, todo esto que ustedes ven, en su inmensa mayoría, es paja, basura”.

El ex candidato dijo que en su análisis de los mismos documentos de la Fiscalía encontró pruebas de su inocencia y “de lo corrupto y tramposo que es López Obrador, o sea en serio no van a creer todo lo que encontré”.

Ante esto anunció una serie de videos, compuesta de cuatro capítulos para dejar en “claro que todas las cosas en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador, y ese si que es un pacto ‘fuchi caca’ por donde quiera que lo veas”.

Anaya procedió a defenderse y a intentar probar que, contrario a lo que asegura la FGR, no recibió los sobornos del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014.

Mencionó que la acusación sostiene que la entrega de recursos fue realizada en agosto de ese año en el estacionamiento del Palacio de San Lázaro, mientras que él dejó de ocupar su escaño en marzo, por lo que ya no contaba con acceso a la Cámara de Diputados.

Insistió en que ya no era diputado y ya no tenía acceso a la Cámara de Diputados, o sea, por donde lo vean no había manera de que el supuesto enviado de Lozoya entrara al estacionamiento, y está clarísimo que él no estaba ahí.

Finalmente Anaya destacó que el Presidente espera meterlo a la cárcel por alrededor de 30 años con una historia “de puras mentiras”, la cual desmentirá en los siguientes días, previo a su audiencia del viernes. “Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas: en un mentiroso y corrupto vulgar, en un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales. Ahora, si creen que es lo que les presente hoy es contundente, espérense a ver lo que voy a enseñar mañana”, concluyó.

