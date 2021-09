Lucas Zelarayán jugará con la Selección de Armenia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El exjugador de Tigres, Lucas Zelarayán, ha dado una gran sorpresa al informar que jugará para la Selección Armenia.

Dicha información fue dada a conocer por el propio futbolista de origen argentino y por la federación de futbol de aquel país, quien lo citó para la próxima Fecha FIFA.

Zelarayán formará parte del representativo europeo, con el cual comenzó las pláticas desde 2018, hasta que finalmente este martes hicieron el anuncio oficial de que el futbolista se unirá al representativo nacional de Armenia.

“Barev Hayastan, pronto me verán en la selección Armenia. Espero tener muchos éxitos junto al equipo. Saludos”, indicó el ofensivo de 29 años de edad, quien desde que llegó a la MLS con el Columbus Crew ha tenido actuaciones destacadas.

SURPRISE SURPRISE🤩@Lucazelarayan31 has something to tell you😉

"Barev, Hayastan🇦🇲

You'll see me playing for Armenian National team soon.

I hope we will achieve great success together🥰.

See ya👋🏻#Zelarayan #Armenia #ArmenianNT pic.twitter.com/G9dUO3zeYi

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) September 28, 2021