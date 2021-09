¿Tuvo rivalidad con el ‘Güiri Güiri?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (Agencias).-

El actor Eugenio Derbez se sinceró durante una entrevista reciente con Alex Montiel, quien es más conocido como El Escorpión Dorado, y reveló que al inicio de su carrera tuvo que “pelear” por destacar.

Derbez mencionó que algo que le ayudó a ganar reconocimiento en México fue su participación en varios Juegos Olímpicos y Mundiales con Televisa, lo que le generó una rivalidad cómica y televisiva con Andrés Bustamante.

“Me siento muy orgulloso de eso porque sí fue una época en que mi vida dependía de ganarle al ‘Güiri Güiri’. Y él me decía: ‘A mí me traen igual, yo tengo que ganarle a Derbez todos los días’. Esta lucha se convirtió en algo muy icónico para las Olimpiadas y los Mundiales”, comentó Eugenio.

Sobre los comediantes actuales que acuden a las justas deportivas, dijo que “no he visto mucho. No me gustaría criticar, pero creo que los que hacemos comedia, y sobre todo los que hemos ido a Mundiales y Olimpiadas, es la cosa más desgastante, es muy fuerte”.