Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como un “error” los hechos de violencia registrados en la marcha del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro en la Ciudad de México.

López Obrador afirmó que este tipo de violencia en las marchas son un fenómeno que surgió desde el inicio de su Gobierno, razón por la cual “le da mala espina” estas acciones violentas.

Externó que es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia, ya que todas las protestas deben ser pacíficas, no con violencia, hechos que se han venido dando y que antes no se presentaban.

Refirió que: “Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa No veo bien el que se use la violencia, no debe ser esa la vía”.

Según autoridades capitalinas, en la Ciudad de México la marcha por el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro dejó un saldo de 37 lesionados.

De este número, 27 son policías, una trabajadora de la Secretaría de Gobierno y nueve civiles. Cuatro policías requirieron traslado hospitalario.

El jefe del Ejecutivo calificó este tipo de marchas como “movimientos conservadores”, aunque volvió a dejar en claro que hay libertades en México pese a este tipo de situaciones.

Destacó que en una manifestación se lleven marros y luego golpeen a mujeres policías o personas inocentes, no debe ser, ya que en vez de ayudar a las causas las afecta y hasta da desconfianza.

“Ya ven que suelen pasar que los extremos se juntan, se tocan, los veo muy conservadores esos movimientos, quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso de los movimientos de las mujeres para mí es Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Carmen Serdán, doña Rosario Ibarra de Piedra, cómo encapuchados o encapuchadas”, declaró.

Pidió que este tipo de acciones sean investigadas, pero “con cuidado”, esto para evitar que manifestantes se conviertan en “mártires” de la causa.

“También estos movimientos conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos, que usáramos nosotros la fuerza. Están provocando, provocando y provocando, per se van a quedar con las ganas, no vamos a caer ninguna provocación”, declaró.

Señaló que debe hacerse, pero con cuidado porque si no vuelven mártires y ese es el propósito; la estridencia, el protagonismo en extremo, entonces no hay que darle tanta importancia porque son manifestaciones que por lo mismo provocan a muy pocas personas.

Con información de: lopezdoriga.com

