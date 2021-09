Juegos Olímpicos Beijing 2022, se diputarán sin espectadores extranjeros

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing que se disputaran del 4 al 20 de febrero del año 2022 serán sin espectadores extranjeros y estarán reservados al público chino debido a la pandemia de covid-19, anunció este miércoles el Comité Olímpico Internacional (COI).

Además, indicó que solo los participantes plenamente vacunados estarán perdonados de guardar cuarentena y se habilitará una estricta burbuja.

Los demás deberán observar 21 días de aislamiento, salvo “justificante de excepción médica”.

Estas decisiones, anunciadas por el COI pero tomadas por los organizadores chinos, son una avanzadilla del paquete de medidas que se anunciará en octubre para evitar que estos Juegos de invierno se conviertan en un foco de contagios, una amenaza que ya había perturbado la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio en este año.

La ‘burbuja’ olímpica se anuncia más rigurosa que en Japón e impedirá que los deportistas tengan contacto con la población y prevé un test covid-19 periódico para “todos los participantes en los Juegos”, así como para “la mano de obra” que resida en China.

🎉🥳It's time to experience one of the most exciting moments in the lead-up to #Beijing2022! 🔥💞We are honoured to announce our slogan: Together for a Shared Future! Let's come together for our future and to #SeeYouInBeijing. #OurFutureTogether #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/y0OjQpSYqm

— Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2021