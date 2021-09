Manda youtuber YosStop regalo a su novio desde prisión

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La youtuber YosStop lleva tres meses recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de posesión de pornografía infantil por el caso de Ainara Suárez.

Todo este tiempo ha compartido cartas desde prisión sobre su proceso y agradecido a stoppers, sus fans, por su apoyo, en su más reciente mensaje la youtuber hizo una declaración de amor a su novio, Gerardo González, a quien también le dio un “regalazo”.

La influencer, desde que fue ingresada a la cárcel, ha recurrido a sus redes sociales para seguir en contacto con su público; sin embargo, sus mensajes no han sido bien recibidos por todos los internautas e, incluso, ha enfrentado duras críticas. Ahora, una nueva carta de amor y el “regalazo” para su pareja han causado revuelo entre sus detractores.

Gerardo González, su pareja, publicó en su Instagram: “En la visita pasada a Yoss me do este ‘regalazo’ y una cartita para compartir con ustedes. He de confesar que siento raro hacer esta publicación que habla de mí; sin embargo, también les confieso que a pesar del cansancio y desesperación existe muchísimo amor de por medio que es el verdadero combustible que me motiva a día.

González compartió a través de la cuenta de Instagram de YosStop, la transcripción de la carta que le dio la youtuber, en ella la famosa narra el apoyo incondicional que ha recibido por parte de su novio, con quien mantiene una relación desde hace más de ocho años.

La carta señala: “Stoppers: ¿Cómo le agradeces al amor de tu vida por ser la mejor persona del mundo? Hoy quiero agradecerle públicamente a mi pareja, novio, marido, alma gemela y mejor amigo por toda la carga que ha tenido que llevar en esta situación. El verdadero amor traspasa cualquier celda, traspasa países y se siente en donde sea que estés”.

Posteriormente la youtuber señala que su pareja “se la ha partido todos los días tomando la rienda” de sus proyectos, además de que se ha encargado de cuidarla a ella, su mamá y sus perritos, lo cual dijo hace de corazón.

“Te agradezco públicamente mi amor por estar a mi lado en las buenas y en las malas, por amarme sobre todas las cosas y luchar por mí (…) G.G. eres un hombre grandioso, un gran ser humano, honesto, leal, recto, humilde, amoroso y todo lo que pude haber deseado. Más de 8 años juntos no es suficiente, espero la vida nos preste muchos más”, añade.

¿CUÁL FUE EL REGALO?

YosStop obsequió a su pareja un bote tejido con rafia que muestra un corazón en el centro y está rodeado por las iniciales de sus nombres (Yosseline y Gerardo). Sobre el “regalazo”, YosStop señaló: “Saben que desde aquí no puedo hacer mucho, un bote en el bote, pero un bote lleno de amor y música, un pequeño detalle para poder agradecer no solamente con palabras”.

