Exigen maestro con plantón ante la SET

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

Pobladores del ejido Verde Chico del municipio de Soto la Marina, se plantaron este jueves en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), para exigir que el maestro asignado a la escuela de esa comunidad se presente a laborar o les envíen otro.

Poco más de una decena de habitantes de ese ejido expusieron que en la petición también incluyen que se reabra el plantel, para que inicien clases presenciales debido a que la modalidad a distancia les plantea problemas por la falta de conectividad.

“Son once alumnos los que están sin maestro desde que inició el ciclo escolar, nos dicen que ya lo asignaron pero no se ha presentado y lo que pedimos es que si no envíen otro”, comentaron.