Incendio en el Baby’O fue provocado

Tras el incendio que consumió la icónica discoteca de Acapulco Baby’O, el lugar terminó por ser pérdida total, confirmó el dueño.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el fundador y dueño del Baby’O, Eduardo Cesarman, reveló que el incendio fue provocado.

“Vale la pena aclarar que fue un incendio provocado, es decir, no fue un cortocircuito. Llegaron tres personas, amagaron al policía, traían unos bidones con algún tipo de líquido que pudo haber sido gasolina o thinner y lo prendieron el lugar. Eso garantizado, hay videos, hay pruebas, hay todo. Sí, lo fueron a quemar”, explicó.

Rechazó declaraciones de funcionarios del municipio de Acapulco quienes aseguran que los dueños provocaron el incendio.

“Nosotros no teníamos broncas, el lugar estaba listo para abrirse llevamos manteniéndolo un año y medio y estaba en perfecto estado, no debe dinero y no teníamos prisa en abrir”, señaló.

Aseguró que no se trató de un problema contra los propietarios pues nunca, en 46 años, han tenido problemas con el lugar ni han recibido amenazas.

“Esto no es contra nosotros porque nunca hemos recibido amenazas, cobro de derecho de piso, no hemos recibido amenazas de nadie y no tenemos problema con nadie. Esto no es contra nosotros, pero el incendio sí fue provocado”, detalló.

Señaló que para ellos, la vida en Acapulco siempre ha sido muy pacífica pero que se dan cuenta que ahora no es tan pacífico como pensaban.

Debido al incendio, el vigilante, del lugar, un adulto mayor, sufrió un shock nervioso.

“La verdad es que todavía no tenemos un dictamen ni del seguro ni de Bomberos, estamos esperando”.

Explicó que tras el incendio no se ha podido entrar al Baby’O, que solo se pudo ingresar para sacar el disco duro de los videos de seguridad, pero el lugar fue una pérdida total.

“Yo te puedo decir que fue una perdida total. Es una lástima porque, realmente, por el esfuerzo que hemos puesto, las 80 familias que viven del negocio más otras tantas”, explicó.

Dijo que el incendio fue provocado, el seguro con el que cuentan no cubre dicha acción.

“Tenemos seguro contra robo, contra responsabilidad civil pero no contra actos de este tipo, es decir, no tenemos para incendios provocados, tenemos para incendios, pero no provocados” lamentó el dueño.

Pese a la gravedad de incidente, ninguna persona resultó lesionada, únicamente el velador sufrió un shock nervioso por lo que fue atendido por personal de emergencia.

Cesarman confirmó que tendrán que evaluar lo que ocurrirá con el lugar y detalló que ninguna autoridad se ha acercado a ellos para apoyarlos.

“Nosotros tenemos muchas ganas de volver a abrir pero tendría que ser en otro tipo de ambiente a lo que sucedió. Podríamos terminar de arreglarlo para diciembre pero sí necesitamos tener una garantía de que esto no va a volver a pasar porque no queremos ni saber que esto pueda pasar con el lugar abierto”, subrayó.

Dijo que se trata de un tema de responsabilidad social pues si no existe una seguridad para el negocio y la clientela, no tienen interés en volver a abrir.

Con información de: lopezdoriga.com