Tiendo la mano, pero no soy un dejado: Gattás Báez

Por Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al dejar en claro que presidirá un gobierno con austeridad y finanzas sanas, Eduardo Gattás Báez señaló que su administración será de puertas abiertas, en donde todos podrán expresar sus necesidades, preferentemente quienes menos tienen.

En su mensaje tras rendir protesta como Presidente Municipal de Victoria, para el trienio 2021-2024, Gattás señaló que “este es un parteaguas en el devenir histórico de Victoria”, con un gobierno y un Cabildo de mayoría de la izquierda.

También aseguró que no le fallará al pueblo de Victoria en lo que señaló es el inicio de la transformación de la Ciudad y se comprometió a “no robar, no mentir y no traicionar”.

Asimismo, el Alcalde que entra en funciones a las cero horas de este viernes uno de octubre se comprometió a trabajar de inmediato para mejorar el abasto de agua, la seguridad de todos los victorenses, así como las vialidades y todos los servicios públicos.

En una ceremonia que inició con 20 minutos de retraso, el Alcalde de esta Capital remató su primer mensaje a la ciudadanía dando la bienvenida y tendiendo la mano a “todos los que quieren y trabajan por Victoria”, pero aclaró que no es “ningún dejado”, tras advertir que defenderá a la ciudad de quienes quieran afectarla.

En esta ceremonia también rindió protesta el Cabildo electo, que tendrá su sesión de instalación este viernes, a las diez de la mañana, para iniciar de lleno con las funciones para las que fueron electos síndicos y regidores.