Envía AMLO al Congreso reforma al Sector Eléctrico

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional al Sector Eléctrico, que tiene como finalidad garantizar la electricidad a precios justos para los mexicanos.

El mandatario aclaro que durante su administración no habrá aumentos a la luz por encima de la inflación.

“Que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes que aumentaban y aumentaban constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, el diésel, el gas, tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular”, informó.