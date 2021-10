Dinero del pueblo es sagrado. H. Garza

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz

“El recurso del pueblo es sagrado y debe manejarse escrupulosamente, porque no es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo y cuando el dinero no es tuyo debes ser honesto y excesivamente responsable en su administración”, expresó Héctor Martín Garza González.

En el ánimo de mantenerse en la agenda pública rumbo al proceso interno de Morena en busca de la o el candidato a Gobernador, el funcionario federal regresó a su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León e hizo esas declaraciones.

Dijo que al regresar, 40 años después, a la Facultad en donde culminó sus estudios universitarios y tras recibir el reconocimiento por parte del Director de la FACPYA, Dr. Dr. Luis Alberto Villarreal Villarreal, el ahora titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, refrendó su compromiso de conducirse siempre en el servicio público con honradez y profesionalismo.

“Orgullosamente administré el presupuesto más grande de América Latina, 700 mil millones de pesos pasaron por estas manos y la Auditoría Fiscal de la Federación no me hizo ni una observación, menos fincarme responsabilidades, porque de la SEP no me llevé ni un clip y saben en donde aprendí eso…aquí, por eso puedo decir que por mi cuerpo corre sangre de ‘tigre’ pero la riega un corazón de elefante, así de sencillo”, indicó.

“Por eso hoy vengo a dar cuenta y razón a la institución que un alumno de esta Facultad está administrando con los conocimientos que me dieron los maestros de la institución, el dinero del pueblo y lo hace honestamente”, agregó.

En su conferencia ante los jóvenes universitarios, Héctor Garza recordó que, en sus tiempos de estudiante, en el 25 aniversario de la Facultad, le compuso un canto a este plantel de la UANL y emocionado recordó la letra que por muchos años ha inspirado a los alumnos que han pasado por estas mismas aulas.

“25 años han pasado y en tu seno hombres de bien has forjado… el 13 de octubre del 52 te fundó Cárdenas Coronado y hoy 13 de octubre del 77 te dirige Cárdenas Cavazos… Facultad de Comercio y Administración eres el orgullo de la Patria y del Estado, con gusto te canto esta canción”.

“Aprendí en estas aulas, el consejo sutil de la enseñanza, que teníamos que ser pulcros en el manejo del dinero que no fuese tuyo, honestos y excesivamente responsables cuando el dinero fuese del pueblo, y hoy que tengo el enorme privilegio de administrar el recurso del pueblo porque no es del gobierno, por eso les garantizo que bien me enseñaron los maestros”, dijo.

Héctor Martín Garza González hace semanas levantó la mano y aceptó querer volver a ser el candidato a gobernador por el partido Morena.