Lo que se dice…

Mauricio Zapata

OPERADOR.- La marca “TAM” recibió a la 4T en Tamaulipas con dos golpes de los que aún no se han podido levantar. En pocas palabras, les dijo quién todavía manda en la entidad. Pero dicen que el principal operador de estos dos golpes se fortaleció de cara a la interna del PAN y dejó ya muy lejos a los otros dos contrincantes que buscaban la nominación. Uno de ellos es alcalde y el otro, legislador federal.

PERDEDOR.- El diputado Erasmo González, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro llegó este fin de semana a Tamaulipas pavoneándose y presumiendo que a la entidad no le tocó aumento en el presupuesto de egresos 2022. Esto nos da el claro indicativo que Erasmo no trabaja ni vela por los intereses de los tamaulipecos, sino por su patrón Mario Delgado, y por las fobias del patrón de su patrón. El maderense nos dejó en claro que es un títere, un patiño, un juguete de la 4T que hace lo que le indiquen otros. Que no tiene criterio propio y actúa con revanchismos y no congruencia. Por algo lo dejaron fuera de la interna de Morena para contender por la gubernatura. A lo más que aspiraría, es a ser alcalde. Y digan que le fue bien.

MÁS.- Luego de que se ventilara el tráfico de plazas educativas a favor de funcionarios poderosos de la SET, una de las beneficiadas con ese tema, afirmó que ya va a destrabar las plazas pa’ que dejen de andar diciendo que se las quiere quedar. Es más, ella las va entregar personalmente aunque USICAMM no tenga ni idea de las asignaciones ni de las plazas validadas y FONE no sepa nada de las zonas económicas. En fin, lo que pretende la funcionaria es decir que ella es transparente y honesta, pero lo que hará, solo es una pantalla… un acto mediático.

IGNORANCIA.- El flamante diputado Braña mostró tener uno de los requisito que piden en la 4T para ser servidor público (diez por ciento de capacidad). El petista-morenista dijo que iban a cambiar la Ley para que su bancada no comparta la Junta de Coordinación Política con la de Acción Nacional. No se rían, es en serio. Cree que las leyes se cambian así como así. Pero lo peor, cree que las leyes son retroactivas. Y no solo afirmó lo anterior, también dijo que la otra opción es que Morena le dé dos diputados al PT para que sean bancada y tener voz y voto en la Jucopo. O sea, debilitar más a Morena. Una de dos: o llegó dormido a la sesión, o sigue sin entender de qué se trata el parlamento.

¿AUTONOMÍA? Por cierto, y hablando de flamantes diputados: Los de Morena en el Congreso del Estado, firman, afirman y reafirman que ésta, la 65 legislatura, será autónoma, independiente y no será sometida por ninguna ideología. Pero ya van dos días seguidos que gritan en pleno salón de sesiones “es un honor estar con Obrador”. ¡Háganme el favor!

EN CINCO PALABRAS.- Los asesores tendrán mucho trabajo.

PUNTO FINAL.- “Los políticos se creen increíbles, pero a la gente solo le importa que sean creíbles”: Cirilo Stofenmacher.

