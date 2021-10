Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después del anuncio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de retirar marcas de sopas instantáneas del mercado, han reportado compras de pánico de estos productos en tiendas y supermercados.

A través de las redes sociales, se han compartidos fotografías de estantes que lucen casi vacíos tras las compras compulsivas de Maruchan y otras sopas instantáneas por el temor de que serán retiradas de la venta.

Usuarios de Twitter, reportaron la escasez de sopas instantáneas en comercios en forma de burla y sarcasmo, muchas personas se alarmaron por el anuncio de la Profeco, pues señala que estos productos serán retirados del mercado por su poco valor nutricional.

Treinta y tres marcas fueron analizadas por la Profeco y encontró que las sopas instantáneas tienen un alto contenido de sodio y exceso de nivel calórico, por lo que su valor nutricional es bastante bajo.

No era chiste. La gente hizo compras de pánico de sopas Maruchan. pic.twitter.com/9WmzVeSm2V

Algunos de los componentes de estos productos como el glutamato monosódico pueden causar dolor de cabeza, taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca, entre otros.

No obstante, aunque la sopa Maruchan seguirá a la venta, no ha impedido que las personas hagan sus compras de pánico.

Esta situación hizo recordar a muchos usuarios sobre las compras de pánico de papel higiénico cuando comenzó la pandemia de Covid-19, que también provocó la escases de este productor en establecimientos comerciales y que también generó memes en redes sociales.

Que tal si lo que sucedió fue una conspiración para generar compras de pánico en sopas Maruchan (? pic.twitter.com/ayJ1JqOlAy

— Only 𝔹𝕣𝕚𝕥𝕟𝕖𝕪 is my savior. (@BritneySplits) October 3, 2021