Mexicano Julio Urías logra récord de 20 juegos ganados

El abridor Julio Urías, se convirtió en el mexicano con 20 juegos ganados en la temporada regular de grandes ligas de este año con los Dodgers. Un récord que no se había visto desde el 2014.

Los Dodgers empataron el récord de la franquicia de victorias consecutivas en casa establecido por los Brooklyn Robins.

Urías (20-3) cedió un hit, ponchó a siete y dio dos pasaportes en seis entradas y un tercio en su inicio número 32 de la temporada regular, convirtiéndose en el único ganador de 20 juegos de las mayores este año.

20 wins for El Culichi. 🔥

Julio Urías is the first National Leaguer to win 20 games since 2016 when @Max_Scherzer won 20 for the Nationals. pic.twitter.com/4Bd8ofWXK1

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 3, 2021