Nobel de Medicina para científicos por estudio de receptores de la piel

La Asamblea Nobel informó que el Premio Nobel de Medicina 2021 fue otorgado a David Julius y Ardem Patapoutian por sus descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto

El de medicina es el primer premio de la ronda, en los siguientes días se informará de los ganadores de Física, Química, Literatura, de la Paz y finalmente el de Economía.

En su trabajo, Patapoutian utilizó células sensibles a la presión con las que descubrió una novedosa clase de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos.

BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

El Instituto Karolinska informó que el descubrimiento de Julius y Patapoutian “nos han permitido entender cómo el calor, el frío, la fuerza mecánica puede iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo a nuestro alrededor”.

El descubrimiento explica cómo el calor, el frío y el tacto pueden desencadenar respuestas en el sistema nervioso

Julius utilizó capsaicina, compuesto encontrado en los pimientos chile, que provocan una sensación de ardor para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responden al calor.

