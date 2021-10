Reforma eléctrica no es expropiación

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Chantal Martínez Díaz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá una expropiación de la industria eléctrica, sino que la Reforma es para que se genere una libre competencia.

También añadió que la iniciativa enviada al Congreso “conviene” todos pues ayudará a que no aumenten los precios del servicio.

En su conferencia mañanera López Obrador dijo que su propuesta contempla darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“No hay nacionalización, no hay expropiación, se les deja una parte del mercado, 46 por ciento del mercado que es lo que ahora están abasteciendo y el resto la CFE”, pero además aseguró que las empresas que ya operan van a pagar los impuestos que les corresponde por utilizar la infraestructura.

Al cuestionarle sobre lo que le diría a empresarios y a quienes se han manifestado en contra, dijo que la reforma eléctrica conviene a todos “no a los machuchones” que pagan menos luz que el resto de los mexicanos.

” La nueva iniciativa lo que busca es que no haya privilegios y no aumente el precio de la luz. Que no nos pase lo que sucede en España” porque íbamos a llegar a que las extranjeras manejaran todo el mercado.

Incluso aseguró que las y los diputados que no aprueben la iniciativa no quedarán en el anonimato, sino que se tiene que saber quiénes darán el sí y el no.

Recordo que cuando se abrió la industria se argumentó que iba a llegar inversión extranjera; sin embargo dijo que todas las empresas como las eólicas le deben a Nacional Financiera; es decir, obtuvieron dinero de la banca para instalarse. “Son muy ventajosos y no tienen llenadera”, sentenció.

“No somos iguales” le dijo López Obrador a Calderón

En la Conferencia Mañanera que se desarrolló en Puebla, López Obrador exigió a Felipe Calderón a que presente pruebas de supuestos vínculos del crimen organizado y funcionarios de la 4T.

Cuestionó la calidad moral de Calderón al externar esas acusaciones mientras su secretario de Seguridad está en la cárcel acusado de proteger narcotraficantes.

“Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, pero recordó que no es solo Calderón, sino que también han sido Fox, o Diego Fernández de Ceballos, los que actúan con hipocresías.

No obstante aseveró que tiene claro que no son solo ellos sino que son millones los que piensan así, es una forma de pensar y ser… “es el conservadurismo” y son como 10 o 20 millones no son pocos.

“Lo de Calderón está muy difícil de hacerlo cambiar”, pero tienen todo el derecho de expresarse y manifestarse. “Los reaccionarios también son mexicanos decía Juárez”, además no debemos tener un solo pensamiento, que haya democracia y nos manifestamos. No olvidemos nuestra historia”.

Pandora Papers

Respecto de las revelaciones que arrojó la investigación de Pandora Papers, López Obrador dijo que eso no es novedad y los jóvenes deben de tener la referencia y conocer el pasado.

“Ayer se dio a conocer un lista de los que sacan dinero al extranjero. Decirles no es novedad. Los que tienen 20 años no habían nacido cuando Raul Salinas había sacado 100 millones de dólares, utilizando el segundo banco más importante de EU.

Incluso dijo que por eso se crearon las oficinas de investigación financiera en el mundo, “pero por lo que estamos viviendo no han dado resultado. Hay que revisar esa fuga de capital y ver como se resuelve. Sobre todo los que sacan dinero y evaden impuestos”.

Indicó que siempre hay que contextualizar pero si necesitamos atender a los jóvenes y poner el antecedente.

Respecto la aparicion de algunos nombres como la del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis o la pareja de Manuel Bartlet, Lopez Obrador dijo qie se investigue, pero adelantó que desconocía los movimientos que hizo Scherer y que el que más le importa es el del titular de SCT, que dijo las participaciones las hizo con dinero ganado en la iniciativa privada.