Este lunes, en las primeras horas, un problema en los servidores de Facebook dejó sin servicio de dicha red social, así como de Instagram y WhatsApp a diversos usuarios alrededor del mundo. Sin embargo, otras personas compartieron un video el cual supuestamente estaba relacionado con dicho problema.

Algunos internautas de plataformas como Twitter compartieron un video de un espectáculo de drones, los cuales harían acrobacias en el cielo de una ciudad de China.

Sin embargo los aparatos comienzan a caer al piso, ante la mirada de varios viandantes que se encontraban en las calles.

Las imágenes empezaron a ser compartidas con frases como “Drones caen del cielo después de aparente apagón de internet”. Sin embargo, esto no es cierto.

El hecho ocurrió en la ciudad de Zhengzhou, en China, el pasado viernes uno de octubre, por lo cual no sucedió ayer lunes ni está relacionado con la falla de Facebook. Varios drones iluminados bajan del cielo de forma lenta y controlada, pero otros tantos sí se desplomaron al suelo, algunos de ellos incluso terminaron impactados contra árboles.

Los aparatos ofrecerían un show, pero a tres minutos de iniciado, comenzaron a descender, por lo cual el operador del dron inició un aterrizaje de emergencia de los drones.

Cerca de 5 mil personas acudieron el pasado viernes al espectáculo, en el cual hubo 200 aparatos de este tipo. No hay reportes de personas lesionadas por el incidente.

No es la primera vez que ocurre algo similar, ya que en mayo de este año, 17 drones cayeron al suelo durante una celebración en Chengdu, China. Ese suceso ocurrió debido a que una compañía que no fue seleccionada para brindar el espectáculo usó bloqueadores de señal contra los drones.

