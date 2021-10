Esperan equipamiento para la limpieza de panteones municipales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para la Celebración del Día de Muertos el próximo dos de Noviembre, más de cien empleados del Ayuntamiento están a la espera de la llegada de equipamiento para poder llevar a cabo las labores de limpieza y mantenimiento en los panteones municipales.

Mientras tanto, la Secretaría de Servicios Públicos prepara un operativo para que los visitantes encuentren en óptimas condiciones los camposantos, afirmó el titular del área Mauricio Valdez Sánchez.

“Estoy esperando equipo, está por llegar esta semana, eso sí me lo están confirmando”.

Valdez Sánchez señaló que el operativo de limpieza en panteones municipales dará inicio en los últimos días del presente mes de octubre.

“Traemos varias cuadrillas, vamos a atacar tres días antes del del evento del Día de Muertos y luego los vamos a mantener”.

“Los muchachos por más ganas que tengan de trabajar no se podía, no tenían equipo, tenían un machete, qué les digo, no quiero echar culpas a nadie, era imposible atacar”; agregó.

Cabe señalar que también se prevé la dotación de camionetas, ya que actualmente solo tienen una en funcionamiento para los más de cien empleados que trabajan en ese departamento.