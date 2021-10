Captan infidelidad en video y se hace viral

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En las redes sociales cada vez son más expuestas las infidelidades. Al parecer ahora es más difícil que las personas infieles pasen desapercibidas. Sobre todo en la plataforma de videos cortos, TikTok.

Este es el reciente video de una infidelidad doble que se volvió viral en TikTok, pues en el clip captaron cómo un hombre con su pareja le es infiel en un bar con una mujer que también estaba con su novio.

El video se volvió viral a través de TikTok en el que quedó claro que las infidelidades se pueden dar incluso frente a la presencia de los novios o novias.

En el video viral se captó a un hombre siendo infiel a su novia –quien estaba presente– en un bar con una mujer que estaba sentada en la misma mesa y que también estaba acompañada de su novio.

Los supuestos infieles se acariciaban las manos a las espaldas de sus respectivas parejas. Sin embargo, al parecer no pensaron que habría quién los grabara y los tomara in fraganti.

El video del suceso se tituló bajo la leyenda “infidelidad a tope” y se musicalizó con la canción de Romeo Santos ‘Los infieles’.

Las imágenes ya han recaudado más de medio millón de likes y múltiples comentarios que piden saber ‘el chisme’ completo. Además de que algunos usuarios dejaron claro su deseo para que las víctimas de esta presunta infidelidad se den cuenta:

“La neta debemos hacerlo viral para que los novios se enteren”; “Eso no se hace”; “Ya no hay perdón de dios”; “Puntito para ver el duo”; “Qué tal si no son novios”; “ Son los cucarachos”; “Oremos pa que lo vean el novio y la novia’”; “Quemen a los cucarachos”; “Amigos, ¿ustedes son pareja?”, se lee entre las reacciones de la publicación viral.

Con información de: milenio.com

