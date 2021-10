David W.C. MacMillan y Benjamin List los ganadores del Nobel de Química 2021

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los científicos David W.C. MacMillan y Benjamin List son los ganadores del Premio Nobel de Química 2021, informó la Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo.

El premio se lo llevan por su trabajo en el desarrollo de una herramienta para la construcción de moléculas, la organocatálisis.

Desarrollaron “una nueva e ingeniosa herramienta para la construcción de moléculas: la organocatálisis. Sus usos incluyen la investigación de nuevos productos farmacéuticos y también ha contribuido a que la química sea más ecológica”, según la Academia.

Se pensaba que solo había dos tipos de catalizadores disponibles: metales y enzimas, y los científicos desarrollaron un tercer tipo, la organocatálisis asimétrica, que se basa en pequeñas moléculas orgánicas.

Gracias al desarrollo de esta técnica los investigadores pueden construir de manera más eficiente cualquier cosa, desde nuevos productos farmacéuticos hasta moléculas que pueden capturar la luz en las células solares.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021