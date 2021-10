Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este miércoles 6 de octubre por la mañana se reportó un tiroteo activo en una escuela preparatoria de Arlington, E. U., el cual dejó hasta el momento 4 muertos y al menos 4 heridos.

Al parecer una pelea desató el tiroteo en la preparatoria de Arlington; esto fue lo que hace pocos minutos se dio a conocer a través de una conferencia de prensa otorgada por autoridades de Texas que el móvil del tiroteo fue una supuesta pelea entre alumnos de la preparatoria de Arlington, la cual derivó en el tiroteo.

A la zona de la preparatoria de Arlington, Texas, se trasladaron elementos de la policía para realizar un recorrido en busca del agresor armado; sin embargo, hasta el momento no se ha dado con el sujeto.

Fue a través de las redes sociales donde se dio a conocer un video de la supuesta pelea que desató el tiroteo en la preparatoria de Arlington.

El sospechoso, que hasta el momento fue identificado como responsable del tiroteo es un joven estudiante de 18 años con descendencia afroamericana de nombre Timothy George Simpkins, quien huyó a bordo de un vehículo particular Dodge Charger color plateado.

Se solicitó ayuda de la población para dar con el paradero del joven de 18 años y publicaron una foto suya en redes sociales.

Estamos buscando a un sospechoso de disparar en el incidente de hoy en Mansfield, Escuela Timberview. Llame al 911 si conoce el paradero de Timothy George Simpkins, de 18 años, que puede estar conduciendo un Dodge Charger 2018 Silver con placa PFY-6260.

Se informó a los padres de familia que los estudiantes de la preparatoria de Arlington serán trasladados en autobús a un punto de reunión seguro, donde podrán ser recogidos por sus familiares.

Las autoridades escolares se encuentran revisando las listas de alumnos para confirmar que todos los estudiantes fueron evacuados de la preparatoria de Arlington.

Usuarios y estudiantes de la escuela preparatoria de Arlington, a través de redes sociales han compartido fotos y videos del tiroteo.

Uno de los mensajes dice: “Mi hija me acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que hubo un tiroteo en una escuela en Timberview HS en Mansfield ISD en Arlington, TX. Ella envió este video que está disponible. Su escuela cercana también está cerrada, y escuchamos las sirenas de la policía entrando a toda velocidad. La policía confirma que hay un tirador activo. Orando”.

The fight that led up to the shooting at Timberview High School in Arlington which is Mansfield ISD. #schoolshooting #ArlingtonTX #texasschool pic.twitter.com/2q1aA0cecZ

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021