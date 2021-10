Exigen regidores de Victoria trato equitativo en el Cabildo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

A privilegiar perfiles y capacidades y no aplicar el “mayoriteo” por parte de alguna fracción partidista para determinar el reparto de comisiones en el Cabildo de Victoria llamó el regidor Carlos Cabrera Bermúdez.

Dijo que en ese sentido, para lograr un reparto justo y equitativo por lo menos los regidores del PAN no han tenido ningún tipo de comunicación con el Alcalde “más allá de las veces que lo saludamos en la sesión de Cabildo, pero estamos nosotros esperando el momento para poder reunirnos con el resto de las fracciones y poder ver el reparto de comisiones”.

“Nosotros pedimos que sea parejo, que no sea nada más ir a mayoritear ahí sino que haya una verdadera discusión, ver los perfiles, los intereses de cada uno de los miembros del Cabildo”.

Cabrera Bermúdez destacó que de esta manera se puede llegar a un acuerdo entre todas las fracciones y poder tener ese reparto de comisiones.

“Tiene que ser en este primer mes, yo espero que ya la siguiente semana ya se pueda estar dando”.

El regidor de Acción Nacional insistió en señalar que el reparto de las comisiones en Cabildo debe darse a más tardar la siguiente semana; “porque también ya es necesario que nosotros como ediles podamos empezar a trabajar sobre cada una de las comisiones que se tienen en el Ayuntamiento”.