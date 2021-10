Comerciantes solicitan ‘no autoricen’ más puestos en el primer cuadro de la Ciudad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante la precaria situación económica que enfrentan “y antes de que llegue la temporada decembrina”, los comerciantes de puestos fijos y semifijos de la Calle Hidalgo solicitaron al Ayuntamiento de Victoria que no autorice la instalación de más puestos ambulantes en el primer cuadro de la Ciudad.

Al ser entrevistado, el dirigente de los puestos ambulantes de la calle Hidalgo Paulino Cortes Ixtatla señaló; “hablamos con anticipación, antes de que empiece la temporada decembrina, ayer se lo hicimos llegar al Alcalde, que no siga dejando más vendedores porque se satura”.

“Para que no haya después ‘es que no me dijiste, no me avisaste’, desde ahorita estamos haciéndole llegar eso al alcalde”, enfatizó.

Cortes Ixtatla señaló que quienes saturan los espacios no son los comerciantes sino las propias autoridades; “el que los satura es la autoridad, porque la autoridad es el que da el permiso”.

“Nosotros pagamos nuestros impuestos municipales, nuestros impuestos federales, creo que nos pega más a nosotros la situación económica porque son negocios muy pequeños que la solvencia económica es muy poca”.

“Solamente sacamos para solventar los gastos de la casa, las necesidades principales”.

Tras señalar que hay días que no hay ganancias, Cortés Ixtatla detalló que diariamente como máximo llegan a vender hasta 800 pesos, y de dicha percepción económica tienen que hacer pago de los impuestos y algunos puesteros el salario y comidas de algún empleado.