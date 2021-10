El actor explicó que no cree en las personas que fabrican las vacunas, por lo que no se vacunará

Eduardo Verástegui en las últimas semanas ha estado en el “ojo del huracán” por sus declaraciones que para muchos han resultado polémicas. Hace unos días comentó que el sismo que se registró el pasado 7 de septiembre fue porque en México se despenalizó el aborto y ahora, el actor ha revelado que no piensa ponerse la vacuna contra el covid-19.

El actor, a través de un tuit se ha mostró en contra del aborto en diferentes ocasiones, comentó a través de un tuit que no se vacunará y explicó que no cree en las personas que las fabrican, además que “quieren despoblarnos”.

Dijo que no se vacunado ni se va a vacunar, ya que no confía en las personas que están detrás de las vacunas.

“Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente”.

El tuit del actor rápidamente se volvió viral y muchos usuarios no tardaron en criticar su postura ante las vacunas contra el Covid-19, de las cuales se ha demostrado que aunque no evitan un contagio, sí ayudan a reducir las probabilidades de que el virus provoque graves consecuencias para terminar hospitalizado.

No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las 💉… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 7, 2021

Eduardo Verástegui hasta el momento no ha reaccionado a las críticas que ha recibido en redes sociales, sobre todo en Twitter, pero respondió un comentario en donde le mencionaban que si no tiene la vacuna no puede entrar a Estados Unidos, a lo que el actor respondió que solamente piden una prueba PCR con resultado.

Hay que recordar que a partir de noviembre el país pedirá a las personas que deseen ingresar que muestren que están vacunados.

Hace algún tiempo la actriz y cantante Paty Navidad fue muy criticada en redes sociales al mencionar que las vacunas anticovid eran para ponernos un supuesto chip y así controlar a la población, por lo que dijo que no se inocularía.

Después el tuit de Eduardo Verástegui, muchas personas se “lanzaron” contra él y no tardaron en compararlo con la actriz quien hace un mes se contagio de Covid-19.

No digas mentiras, te va a crecer la nariz como a Pinocho. No es obligatoria la bak-una para entrar a Estados Unidos. Para entrar a USA solo te piden una constancia de una prueba viral con resultado negativo. Infórmate bien. https://t.co/25s1V0L2jS — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 7, 2021

Miren nomás hijas! Ay, ese síndrome de Paty Navidad resultó más contagioso que nada mamitas! https://t.co/iJD2ivtwn0 — La Tesoritooooo, el huracán tabasqueño (@latesoro_ayayay) October 7, 2021

La Paty Navidad viendo que hay otro Anti vacunas en @TwitterSeguro y que aún no le han suspendido la cuenta. https://t.co/aeXyWA3LDF pic.twitter.com/VrTN6pYGKl — El Chamán (@abelmejiah) October 7, 2021

Eduardo sabe que Paty Navidad dejó un vacío en Twitter. https://t.co/PUFbGBK99n — ESTEFANIARUIZ (@EstefaniaRuizDR) October 7, 2021

