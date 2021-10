Entregan Medalla Belisario Domínguez a senadora Ifigenia Martínez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez a la senadora de Morena Ifigenia Martínez, con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Augusto López acudió a la sede legislativa en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Medalla Belisario Domínguez se entregó post-morten anteriormente al doctor Manuel Velasco Suárez.

El presidente López Obrador no asistió a la entrega para evitar un enfrentamiento con una senadora.

La Maestra Ifigenia Martínez recibió hace minutos, de manos de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, la Medalla Belisario Domínguez. Más en: https://t.co/x17KzZXon3 pic.twitter.com/SQ2VrGH7O3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 7, 2021

“Me da tristeza no poder acompañarla estuve cuando se entregó la medalla aunque ella no participó, pero ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protesta de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel es la investidura Presidencial y tiene que haber respeto”, comento el presidente.

Con información de: noticieros.televisa.com