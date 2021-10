France Football revelará a los 30 candidatos al Balón de Oro

La revista francesa France Football desvelará mañana los 30 candidatos al Balón de Oro, que será entregado el próximo 29 de noviembre, además de las postulantes al Balón de Oro femenino, al premio al mejor portero y al mejor sub-21 del año.

La lista de 30 candidatos a ganar el prestigioso galardón, que el año pasado no fue entregado a causa de la pandemia de covid-19, es elaborada a partir de los votos de 180 periodistas de todo el mundo.

El último en ganar el premio fue el argentino Lionel Messi, que se hizo con su sexto Balón de Oro en 2020 y que figura como favorito para ganar el séptimo según las casas de apuestas, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho.

Las 20 candidatas al Balón de Oro femenino, que en su única edición entregada hasta el momento ganó la estadounidense Megan Rapinoe, serán elegidas por un jurado de 50 periodistas especializados en fútbol femenino.

En cuanto al trofeo Kopa, ganado en su última edición por el holandés Matthijs de Ligt, serán 32 antiguos vencedores del Balón de Oro quienes decidan los 10 candidatos, mientras que los 10 postulantes al trofeo Yashin a mejor portero para sustituir al brasileño Alisson Becker serán elegidos por el mismo jurado que para el Balón de Oro masculino.

