Premio Nobel de Literatura 2021 para Abdulrazak Gurnah

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Premio Nobel de Literatura 2021 fue otorgado al novelista tanzano Abdulrazak Gurnah, por su obra, de la cual el Comité Nobel destaca su “penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes “.

Gurnah nacio en Zanzíbar en 1948 y es autor de novelas como “Memory of Departure”, “Pilgrims Way”, “Dottie”, “Paradise”, “Admiring Silence” o “By the Sea”.

Comenzó a escribir a los 21 años en el exilio inglés, y aunque el suajili era su primer idioma, el inglés se convirtió en su herramienta literaria.

