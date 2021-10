PT “llamará a cuentas” al diputado local José Braña

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Coordinador estatal del PT Alejandro Ceniceros Martínez “llamará a cuentas” al diputado local José Braña Mójica por no fijar el posicionamiento de su Partido durante la primera sesión del Pleno en el Congreso del Estado.

“Pepe Braña llegó por el Partido del Trabajo, a mi también me extrañó mucho que no diera el posicionamiento”.

Al ser cuestionado sobre si el diputado Braña Mojica sigue siendo legislador del Partido del Trabajo, el coordinador estatal del PT se dijo extrañado que no haya dado el posicionamiento de su partido en la sesión plenaria de ayer miércoles.

“No sé. Apenas Pepe podría decir si decidió adherirse a la bancada de Morena o cuál es su situación, porque al posicionamiento no fue y no fue mencionado en la Junta de Coordinación Política, donde hay fracción parlamentaria, grupo parlamentario y representación partidista”, la representación partidista es cuando hay un solo diputado, como es el caso de Pepe, pero no subió el ahí”.

Para finalizar, Ceniceros Martínez dijo que “tratará de localizar” a Braña Mojica para que aclare el por qué no dio un posicionamiento como representación partidista del PT en la presente Legislatura.