Ale Cárdenas/ Felipe busca Gubernatura

Azahel Jaramillo.-

En ocasión del aniversario de Ciudad Victoria, llegaron al celular de quien esto escribe tres, cuatro, videos que destacan la belleza de Victoria y sus edificios. Unos videos los reenvié a amistades victorenses que ya no radican en esta Ciudad, se han ido a hacer sus vidas a San Luis, a Monterrey, a Texas. Respondieron –a veces me dejan en visto– muy emocionados.

De esos videos recibidos el que más me llamó la atención fue uno de la nueva diputada Alejandra Cárdenas Castillejos.

Es un video de cuatro minutos y breve texto: “La diputada Ale Cárdenas pidió en la tribuna del Congreso del Estado que #CdVictoria sea tratada dignamente y exigió un basta de tanto desprecio de las autoridades hacia la Capital de #Tamaulipas”.

¿Qué dice ella ahí? Dice: “Hoy es un día importante para Victoria nuestra Capital. Hoy hace 271 años fue fundada la antigua Villa de Santa María de Aguayo, hoy Ciudad Victoria. En su momento, su fundador José de Escandón y Helguera la visualizó como el centro medular del entonces Nuevo Santander. Su visión fue que esta tierra fuera el corazón del estado. Sin embargo, a 271 años poco ha quedado de eso, a lo largo de este tiempo nuestra querida ciudad fue creciendo poco a poco. Su desarrollo había sido lento, pero constante, hasta que llegó a ser la Capital de Tamaulipas”.

“Se supone que es el centro político del estado, la ciudad en donde se toman las decisiones más importantes que impactan a los tamaulipecos. Es la sede de los poderes políticos de Tamaulipas y por ende se le debe dar la importancia que merece. No obstante, vemos que su desarrollo quedó estancado, vemos que no se le está dando la importancia que debería. De unos años para acá observamos el desdén con la que está siendo tratada (…) Victoria no es hoy por hoy una capital digna… se ha quedado atrás, muy atrás, sin que nadie, absolutamente nadie, haga algo al respecto”, dijo.

En ese momento, en el recinto solo hay espacio para la voz de Ale Cárdenas. Todos escuchaban atentos sus palabras. Callados le prestaban atención los legisladores panistas junto a su líder Luis René “El Cachorro” Cantú; calladas le ponían atención las diputada ex morenas y ahora azules la matamorense Leticia Sánchez Guillermo y la mantense Lidia Martínez López; atentos los de la raza de prensa y de portales nuevecitos; curiosos oían varios empleados del Congreso sobre quienes se cierne la amenaza del despido, “pues hay exceso de personal”; igual de reflexivo estaba el diputado sobrino de “Ya Saben Quién”, José Braña Mojica. Atento también escuchaba el naranja de MC, Gustavo Cárdenas.

Y en ese marco de expectación y atención en las galerías, graderías del Congreso, remató Ale: “En estos últimos tres años vivimos la peor época para Victoria, con autoridades incapaces de hacerla crecer. Es urgente que sea tratada como una Capital”.

Y advirtió: “A pesar del abandono los victorenses no nos daremos por vencidos. Es hora que a Victoria dejen de verla de manera despectiva”.

Y en el marco del 271 aniversario, en la más alta tribuna de Tamaulipas, Ale Cárdenas, al estilo de Tomás Guillén Ríos, concluyó exclamando: “¡Que viva Victoria, por siempre gloriosa!”.

Dos.- Hay nueva modalidad que son en vivo en Facebook. Es El Monasterio de El Diario de Victoria donde el editorialista Eleazar Ávila entrevistó al doctor Felipe Garza, pretenso a candidato a Gobernador por Morena. Esto la noche del martes.

Eleazar conversó con Felipe Garza. Le recordó una pasada charla donde le dijo a Felipe si se consideraba “el mejor cana a cana” de los que aspiran a ser candidato a la gubernatura.

Y esta vez dijo Felipe: “Cuando tenemos un problema en la tubería de nuestra casa, un problema eléctrico buscamos la solución en personas con más experiencia y eso sucede en política también”.

Vale decir que en un momento de la charla, Felipe externó que él no busca ser candidato a Gobernador, “¡yo quiero ser Gobernador!”

Bien interesante, amena, sin mucho formalismo, “de cuates”. La charla en El Monasterio. (NOS VEMOS).

