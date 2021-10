Comenzaron mal

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

IMPACIENTES.- El secretario del Ayuntamiento victorense, Hugo Reséndez, pidió paciencia a los ciudadanos con la grave problemática de la basura. Asegura que, “ya está por resolverse la situación”.

El problema, Don Hugo, es que a los capitalinos lo menos que nos queda es paciencia. Ya fue mucho aguantarles ineptitudes a las administraciones municipales.

Lo que los ciudadanos queremos son soluciones. Como diría el ranchero, de pretextos, “ya estamos hasta la coronilla”.

Por lo demás, ni modo que el nuevo gobierno que encabeza Eduardo Gattás Báez, diga que no sabía de los agobios de los victorenses.

Tuvieron tiempo suficiente para empaparse de la problemática del municipio, y tener listas soluciones para cuando iniciara el nuevo gobierno.

Porque no solo es la basura. También está el desabasto del agua y el destrozo que padecen las calles. Dijeron que tan pronto llegaran las cosas iban a cambiar. Pero no se ve por dónde, y con qué.

La realidad es que el gobierno morenista ya comenzó mal.

¿ALGUIEN LE CREE? Dicen que, de tanto repetir una mentira, uno termina por creérsela.

Algo así debe estarle sucediendo al presidente estatal del PAN, Luis René “Cachorro” Cantú, cuando sostiene, una y otra vez, que los consejeros panistas le pidieron, ¡por unanimidad!, que los siguiera liderando.

“Yo mismo lo propuse. Mi propuesta fue separarme del partido, pero no. No me dejaron irme”, repite el también coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, cuando la preguntan acerca de dejar la dirigencia del partido.

Hacia dentro del PAN se dice otra cosa. Por ejemplo, que hay bastante inconformidad entre la militancia panista, porque consideran que el Comité Directivo Estatal está urgido de una renovación, pero “El Cachorro” se aferra al cargo.

También hay preocupación entre los panistas, porque al no haber un liderazgo fuerte al frente del partido, será difícil cohesionar a los distintos grupos en los municipios, y también será tarea imposible evitar los escurrimientos hacia Morena.

La situación se complica porque pareciera que a las altas jerarquías del blanquiazul no parece interesarles mucho el tema.

INEVITABLE.- El “chapulineo” de diputados sigue siendo tema polémico en el Congreso del Estado. El coordinador de la bancada de Morena, Armando Zertuche, insiste en que, “nadie más se va a ir” al PAN, mientras que el del grupo parlamentario blanquiazul, Luis René Cantú repite su cancioncita de, “todos los que se quieran unir son bienvenidos”.

Lo único real es que, tarde o temprano habrá más diputados “chapulines”, en una u otra bancada. Algunos de Morena podrían brincarse al PAN, o viceversa.

Asegurar que eso no ocurrirá es imposible, porque no hay impedimento legal para que un legislador cambie de bancada, o de plano se declare diputado sin partido. Es algo inevitable.

Bajo ese escenario, la mayoría parlamentaria en el Congreso parece estar en el limbo. Hoy la tiene Morena, con apenas dos diputados más que el PAN, pero la situación podría cambiar en cualquier momento.

En una de esas, y a los diputados de Morena se les ocurre ponerle “candado” a la ley para evitar ese riesgo. Ya en la anterior legislatura, la morenista, Edna Rivera López, presentó una iniciativa sobre el tema, la cual permanece en la “congeladora”.

HICIERON TRAMPA.- Ya se sabe que el voto de los alcaldes es necesario para que quede firme una reforma Constitucional. Ese fue un “candado” que puso la 64 legislatura que acaba de terminar su ejercicio.

El asunto es que, hay denuncias de que en algunos cabildos se les impidió votar a regidores de oposición.

Como las sesiones fueron virtuales, los alcaldes maniobraron para que aquellos regidores que de antemano se sabía que votarían en contra, no pudieran conectarse.

De ese tamaño fue la maniobra, y la maroma, para que las reformas constitucionales aprobadas por los diputados que ya se fueron, quedaran vigentes.

ASI ANDAN LAS COSAS.