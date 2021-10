No hay negociaciones ocultas para aprobar reforma eléctrica: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presiente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existen acuerdos ocultos con fuerzas políticas para la aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica.

Insistió que no hay ninguna negociación con los legisladores e indicó que ellos mismos deberán informar sobre su decisión.

“No hace falta ningún acuerdo en lo oscuro ni nada a cambio, ellos van a tener que decirle a la gente por que votaron a favor de una postura o de otra, con toda libertad.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad”, dijo en Palacio Nacional.