Premio Nobel de la Paz para dos periodistas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Premio Nobel de la Paz 2021 fue otorgado a la periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov, por su lucha valiente por los derechos humanos en Filipinas y Rusia, anunció este viernes el Comité Nobel noruego.

Sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, destacó el Comité Noruego, es una condición previa para la democracia y la paz duradera.

Representan a los periodistas en todo el mundo que defienden este ideal y que se enfrentan a condiciones cada vez más adversas, indicó.

María Ressa es cofundadora de Rappler, empresa de medios digitales que expone “el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal, Filipinas”, según el Comité Noruego.

Ha centrado su atención en la controvertida y asesina campaña antidrogas del régimen de (Rodrigo) Duterte.

Dmitry Muratov fue cofundador del periódico independiente Novaja Gazeta, “una importante fuente de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa que raras veces mencionan otros medios de comunicación”.

Desde que fue fundado el periódico han sido asesinados seis de sus periodistas.

El Comité Noruego aseguró que el periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra.

WATCH LIVE: Join us for the 2021 Nobel Peace Prize announcement.

Hear the breaking news first – see the live coverage from 11:00 CEST.

Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/uUWS5CDJOu

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021