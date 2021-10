¿Prepara Maki la traición contra AMLO?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Fernando Acuña Piñeiro.-

Aun cuando el ayuntamiento de Maki Ortiz fue de los que más sufrió el golpeteo político desde el Gobierno estatal, se sabe que actualmente existen interlocutores interesados en la reconciliación entre ambos personajes de la política tamaulipeca.

De resultar cierta esta hipótesis, entonces Maki y su hijo Carlos Peña Ortiz estarían dándole la espalda a AMLO, y prácticamente consumarían una traición contra el Presidente de la República, justo en la coyuntura de la sucesión morenista, que es cuando el alto mando de Palacio Nacional va a requerir más de sus servicios.

La posibilidad de que a final Maki y CV lleguen a un acuerdo, en aras de que el PAN conserve el poder en Tamaulipas, cobra fuerza en la medida que ambos se necesitan para hacer causa común en su ciudad de origen, considerada como un enclave definitorio de la lucha por la gubernatura en el 2022.

Para efectos de análisis, resulta muy sintomático el hecho de que en las recientes semanas el Gobierno estatal pareciera abrir una tregua en sus hostilidades contra Maki.

En medio de todo esto, recientemente trascendió que personajes cercanos al calderonismo y al gobernador García Cabeza de Vaca, como es el caso de Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano, estarían buscando tender puentes con Maki, para que la dama reynosense acepte un pacto político con el sexenio azul, todo ello encaminado a vencer a Morena en el 2022.

En esta coyuntura, se sabe que podría jugar un papel crucial el mismísimo ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, a los cuales Maki guarda especial agradecimiento y respeto.

Ante este tipo de versiones, que por el momento no dejan de ser meras especulaciones, la pregunta que salta a la vista es: ¿Será capaz Maki Ortiz de morder la mano que la defendió ante el cabecismo y le concedió su deseo de heredarle la joya de la corona municipal a su hijo Carlos Peña Ortiz?

¿Será capaz Maki de traicionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador?

Ya lo veremos. Mientras tanto, se sabe que la ahora ex presidenta municipal y lideresa moral de Reynosa, estará hoy en Ciudad Victoria. Sobre este tema existen versiones en el sentido de que la dama reynosense podría sostener una reunión privada con el titular del Ejecutivo estatal.

MAKI BUSCA LOS REFLECTORES DE LA CAPITAL

Desdeñosa y soberbia ante el sector mediático de la Capital del estado, con el cual nunca se ha llevado bien, hoy la matriarca reynosense Maki Ortiz ha tenido que comerse su orgullo y ha decidido reunirse con los periodistas del centro del estado, con los cuales ya ha concertado una cita periodística, este viernes en un conocido café, ubicado en el sector oriente de Victoria.

Todo ello ocurre porque hasta ahora su estrategia de comunicación desde la ciudad de Reynosa no le ha dado resultados, y se le sigue viendo aislada y sin trascender hacia el resto del estado. Recientemente los asesores de Maki le recomendaron moverse hacia la Capital victorense, considerada desde siempre como la caja de resonancia de la política estatal.

Definitivamente no será lo mismo ver a una Maki fuera de su burbuja de protección política que le otorga el ayuntamiento de su hijo Carlos Peña Ortiz. Fuera de su zona de control, seguramente le lloverán los cuestionamientos.

Y es que la señora Ortiz Domínguez no le inspira confianza a ningún partido, en la medida que no es dada a definirse por color alguno y está jugando la sucesión por la libre, tratando a toda costa que el CEN de Morena abra el abanico al tema de género en Tamaulipas, posibilidad que a estas alturas se considera muy remota, por no decir que imposible.

Mientras se develan los misterios políticos propios de la sucesión tamaulipeca, una de las dudas más inquietantes es si Maki volverá a vestir la camiseta azul en Tamaulipas, y arrojará el jersey guinda al baúl de las traiciones.