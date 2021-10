"Se metían hasta la cocina... ahora ya no": AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Chantal Martínez Díaz.-

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hoy la relación bilateral México-Estados Unidos es de mutuo respeto basada en la soberanía de cada país y antes no, ya que “se metían hasta la cocina” y hoy ya no.

Lo anterior a propósito de la reunión que encabezará con funcionarios de seguridad del gobierno de Estados Unidos.

Explicó que en todo acuerdo con cualquier gobierno lo primero es el respeto a la soberanía, pues dijo, no se puede hacer un acuerdo si no hay respeto mutuo “en este caso a nuestra Constitución e independencia”.

Inclusive sostuvo que no puede haber gobiernos sometidos, por lo que la relación bilateral es de respeto, no hay diferencias, son buenas. “Aquí han estado apostando que nos peleemos pero no es así”, además reconoció que el embajador de Estados Unidos en México es respetuoso.