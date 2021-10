Serían diputadas independientes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

La incorporación de las dos diputadas locales LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO y de LIDIA MARTÍNEZ LÓPEZ, la primera proveniente de Movimiento de Regeneración Nacional y la segunda del Partido del Trabajo, respectivamente, está en veremos. Y es que, aun cuando el tema se “enfrió” en el Congreso local, dos Recursos de Defensa de Derechos Político-Electorales llegaron al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas hace algunos días, con los que se impugna precisamente el cambio de grupo parlamentario al interior del Congreso local, es decir, que abandonaran Morena y PT para sumarse al del Partido Acción Nacional. Los recursos los interpusieron ESTELA JULIETA BORJAS y CARLOS ALBERTO GARCÍA y se dio cuenta a la magistrada presidenta del órgano jurisdiccional BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ por conducto del Secretario General de Acuerdos LUIS ALBERTO SALEH. Ahí han estado, en espera de que cada uno de los medios de impugnación se envíe a una o dos ponencias, aunque los dos traten el mismo tema. Es decir, se trata de un tema que no está del todo agotado y que habría que esperar a conocer el sentido de la resolución de los magistrados, entre los que podría haber un criterio diferente, como ha sido en las últimas sesiones. Lo que cometieron las dos diputadas, es un acto desleal, sobre todo contra quienes votaron por ellas en la última elección concurrente en Tamaulipas, tomándose en cuenta que son legisladoras por el principio de mayoría relativa, la primera de ellas en el distrito 11 de Matamoros con la representación de Morena y la segunda del distrito 8 que abarca parte de Mante y González. Este tipo de actos, que evidencian una descomposición personal para la integración de un grupo político, es reprobado por la misma población y de una u otra forma, inhiben la participación en nuevas contiendas constitucionales. Quizá por ello, el Partido Revolucionario Institucional podría retomar este tema y presentar una iniciativa de ley que ponga fin al transfuguismo político y establezca candados para quienes se brindan de una bancada a otra en el Congreso local, como lo adelantó ALEJANDRO TORRES MANSUR en su carácter de representante del PRI ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. La idea es que se legisle y establezca norma expresa, tomándose en cuenta que las posiciones ocupadas en puestos de elección de mayoría relativa o representación proporcional son del partido que los postula, no de los candidatos. En pocas palabras, las diputaciones de LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO y LIDIA MARTÍNEZ se las deben a Morena y el PT, respectivamente, y no son de su propiedad, como para decidir qué hacer con los cargos. En todo caso, si tan mal las trataron en esos organismos políticos, es un acto de revanchismo irse a otro partido o bancada, cuando en todo caso, deberían dejar la curul a otros militantes de esos partidos políticos. Habrá que esperar qué dicen los magistrados del TEET, cuya sentencia podría ser una verdadera sorpresa. En fin.

alfredoguevara0@gmail.com