Un llamado a los diputados

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Distinguidos diputados locales de Tamaulipas; de todos los partidos, de todas las fracciones parlamentarias:

A nombre de los ciudadanos, a los que supuestamente representarán, les pedimos que trabajen, que trabajen bien, que trabajen no sólo por su partido, también para nosotros.

Les pedimos que se dejen de grillas baratas; de debates estériles; de dimes y diretes que no los llevarán a nada.

Queremos que no hagan teatro, sino que legislen. Que no hagan circo, sino que discutan y logren ponerse de acuerdo. Que no confundan el espectáculo barato con el debate de ideas.

No queremos que midan fuerzas a ver quién es más poderoso o quién tiene más dedos para oprimir el botón rojo, verde o amarillo, según les convenga. No queremos ver quién grita más o habla más.

¡No! Lo que la ciudadanía quiere es trabajo serio y responsable. Trabajo que beneficie a través de leyes, reformas y decretos a todos, no solamente a unos cuantos.

La ciudadanía pide, que digo pide, exige, que antes de pensar en su jefe político (sea el caso que sea) piensen en ellos, es decir, en el pueblo, que al final de cuentas es a quien le deben rendir cuentas, y que gracias a ellos, a través de su voto, llegaron a donde están.

Que no solo vayan a calentar una curul y aprieten el botón según les dicte su líder parlamentario, sino que apliquen su propio criterio y vean el beneficio de sus representados.

Que analicen bien las iniciativas que van a ingresar y que las estudien bien antes de aprobarlas o desecharlas. Que si hay un documento interesante y que favorezca a todos, lo aprueben sin fijarse quien lo propuso y no lo desechen sólo porque venga de sus adversarios políticos.

La gente quiere que discutan, sí, pero que no se peleen. Que debatan, sí, pero no se agredan. Que logren ponerse de acuerdo. Que lo hagan por el bien de Tamaulipas.

Sabemos que sus antecesores hicieron un trabajo regular, en donde sacaron reformas importantes, pero también que hubo aquellos documentos irrelevantes o de beneficio al sistema.

Es tiempo de ponerse a trabajar y de buscar reformas, leyes y decretos que prometieron en campaña, a fin de darle una mejor calidad de vida a sus representados.

No nos queda otra más que desearles éxito en su encomienda.

Trabajen, pero trabajen por el bien de todos… ¡por favor!

EN CINCO PALABRAS.- Esto no es un circo.

PUNTO FINAL.- “En política se ha vuelto muy común escupir para arriba”: Cirilo Stofenmacher.

Twitter: @Mauri_Zapata