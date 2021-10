Vacunación en niños será hasta que autoridades mundiales de salud lo permitan

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacunación masiva contra el Covid-19 para niños se realizará cuando autoridades mundiales de la salud den luz verde, pues, de lo contrario, se podría causar un daño a los menores de edad.

“En el caso de los niños con alguna enfermedad crónica, ya tienen ellos el derecho a recibir una dosis y ser vacunados; se está llevando a cabo ya un censo y se está implementando la vacunación para ellos”, dijo el Presidente.

“Y cuando las organizaciones de la salud en el mundo autoricen la vacunación para niños que no tienen ninguna enfermedad, entonces también; no lo podemos hacer si no hay autorización porque no se le puede causar un daño a los niños”, aseguró.