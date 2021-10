Con las puchachas (II)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

Ya después más organizado, abordaba un taxi en el sitio de la esquina, una cuadra antes me metía a la cajuela para pasar la aduana de la zona. El taxista me esperaba a que terminara y me regresaba de nuevo a la casa antes que papá pusiera la tranca. Así transcurrió mi primer año de Prepa.

Octavio, mi amigo desde el kínder se fue a estudiar la prepa a México, la primera vez que llegó de vacaciones lo llevé a la zona a que lo hiciera por primera vez. No tenía palabras para agradecerme, pues le tocó una chica como mi Rocío, siquiera que no sufrió en su primera experiencia.

Después me hice acompañar por varios de la prepa, nos pasaban a un privado, con un mínimo de consumo. La mayor parte de ellos tomaba cerveza, yo no, me sabía muy amarga, yo mi coca chica y como era el que ponía mas lana, pues ya no insistían en hacerme tomar.

Llegué a México a continuar mis estudios en la UNAM. Hacía mis comidas en una casa de huéspedes con Doña “Chusita”, una señora de unos cincuenta años que vino de Chiapas a probar fortuna a la capital del país.

Observé que me servía lo mejor y se esmeraba en atenderme, por lo que le correspondí, pensando en ahorrarme unos quintos. Además no estaba tan mal, parecía nueva y me decía que se conservaba, porque después de tener a su hijo único, desapareció el papá y no volvió a tener relaciones.

Diez años después renté un departamento y se vino a vivir una muchacha conmigo. Confundió mi casa con hotel, cuando descubrí que en mi ausencia llevaba parejas, ocupando mi cama, mi baño y hasta mis pijamas para su amante en turno.

Después me visitaba de entrada por salida Malena, una huésped de la casa de asistencia de la mamá de mi amigo Manolo, una muchacha que cojeaba un poco, debido a que en una noche que se emborrachó y andaba deprimida porque su amante la abandonó; se arrojó del primer piso y se fracturó una pierna, la cual quedó mal del tendón. Pero qué rebuena estaba, tenía mucha “pechonalidad” y muchos atributos, casi me enamoré de ella; ya no me gustó cuando en una ocasión llegué y se estaba incendiando el colchón y ella dormida con el cigarro prendido. Después me traicionó, la sorprendí en mi cama con uno que se decía mi amigo. Los saqué desnudos al pasillo del piso, y me rogaban casi llorando que los dejara entrar. Me compadecí. Ya después no fue lo mismo y se fue extinguiendo nuestro amor.

En las oficinas de la SCT se suceden muchos los engaños. Chío, un muchacho flaco de mi edad de unos 36 años, conquistaba a muchas de las compañeras casadas. Me contaba sus aventuras; decía que con las casadas no había problemas, y yo le decía que al contrario, los maridos engañados eran muy peligrosos. Terminé por imitarlo, aunque no por mucho tiempo, porque en una ocasión el marido de una secretaria la siguió tempranito, vio cuando se encontró con mi amigo Chío, cuando entraron al hotel, cuando salieron y para despistarle, cada quien llego al edificio de la Secretaría por separado. Cuando Chío llegó, antes de subir las escalinatas, el ofendido fue a su encuentro, se enfrentó a palabras con él, sacó la pistola y se la vació.

Ante el fracaso de convivir con alguna chica decente, temeroso de cortejar a las secretarias casadas y decepcionado por las mañas y argucias de siempre con las puchachas, opté por sentar cabeza, y esto es otra historia que contar.