El fetiche, un elemento del neoliberalismo

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Héctor F. Saldivar Garza

Existen términos gramaticales que son colocados como moda en algunos momentos por personas, organizaciones, profesiones, ideologías, sociedades, y otros entes, y en ocasiones su vida es efímera; pero existen algunos que fueron colocados en el aparador del conglomerado social, manteniéndose ahí en forma incluso definitiva.

Uno de ellos ha surgido en tiempos recientes, como consecuencia de las investigaciones que están realizándose en países latinoamericanos de los denominados progresistas, para detectar la fetichización del conquistador español como del indígena, y lo que de ello deriva en cuanto a rasgos culturales que han impactado a la sociedad, permaneciendo en muchos casos hasta la actualidad.

Empezaremos por definir lo que significa fetichismo y esto, de acuerdo con el diccionario, es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches.

El fetichismo también es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos tienen poderes mágicos o sobrenaturales y protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Asimismo, es la veneración excesiva de algo o de alguien.

Como es de observarse, el término se emplea de diversas formas; por ejemplo, puede afirmarse que el indígena era fetichista porque adoraba profundamente las imágenes religiosas, de tal manera que aun con los riesgos que implicaba, ya establecida la evangelización y determinados los lugares de culto para adorar las imágenes que representaban a santos españoles, optaban por ocultar en las prendas de vestir de los íconos las imágenes de sus dioses, para al adorar los que les exigían los sacerdotes españoles, fueran los propios a quienes mentalmente dirigieran sus pensamientos o voces, quizá para que, de acuerdo a sus creencias, estos no sintieran que los estaban traicionando.

Otro ejemplo donde puede aplicarse el fetichismo, pero ahora de los españoles, lo visualizamos en la adoración que manifestaban por las cosas materiales; siendo tanta su entrega a este fin, que fue la razón principal que los guió para cruzar el océano y venir a tierras desconocidas con el objetivo principal de hurtar nuestras riquezas.

También podemos decir que tanto el indígena como el ibérico eran admiradores de los fetiches, por causas específicas. Los primeros por lo que mostraban algunos objetos en su superficie, como sucedía con las piedras preciosas, a las cuales se les apreciaba el color y en ocasiones las formas; y los segundos por el valor material que representaban. Ejemplo de esto se evidenció con el oro, la plata y otros tipos de bienes.

Igualmente, de acuerdo con algunos documentos históricos se relaciona con el término fetiche a los caballos, que eran para los indígenas desconocidos hasta la llegada de los españoles; e incluso los propios españoles por su aspecto físico, barba larga y armadura, eran considerados como seres mágicos o sobrenaturales.

Quizá un sector social importante del pueblo pudiera preguntarse la razón por la que términos como el hoy ventilado son colocados en el aparador del análisis de los estudiosos de los países progresistas, y el motivo principal es haber logrado este sector de las sociedades un nivel de desarrollo considerable, que los va alejando un tanto de la ingenuidad intelectual, aunado a un marcado nacionalismo. Y esto los ha llevado quizá primero a dudar de lo que la propia historia publica como realidades, y posteriormente a reflexionar en torno a los acontecimientos que más les interesan, e incorporar nuevos documentos que permiten apreciar otras realidades de la historia.

Mediante estos recursos se va aliviando un tanto la pobreza cultural, pero quizá lo más trascendente es que se concluya en algunas cuestiones clave, por ejemplo, que todo esto es consecuencia del propio modelo neoliberal impuesto en los países dependientes prácticamente como un fetiche, en el sentido de que los grandes capitales internacionales afirman que es el derrotero por donde se tiene que transitar, lo cual obviamente no es real, ya que hay líneas diferentes para recorrer, pero ellos determinan eso por la conveniencia de amalgamarlos dentro de un solo ámbito.

Con tal proceder lo elevan a la categoría de indispensable, o que no permite alternativa alguna, fetichizándolo para que todos lo sigan como derrotero.

Sin embargo, países como Bolivia han optado por no atender esos lineamientos, y su avance ha sido significativo, lo cual todos podrían intentar, pero no es sencillo; ya que un punto que debe considerarse indispensable para lograr este propósito es que los países que intenten su propio camino deben contar con una base social amplia que los respalde, lo cual no todos logran constituir, porque tenemos realidades diferentes.

En la nación antes citada, un 62.2 por ciento de la población se declara indígena, y como tales tienen un gran arraigo con su tierra y la defienden a ultranza. Por otra parte, con la formación netamente indígena, respetando sus usos y costumbres, han mantenido un férreo control de sus convicciones que les ha facilitado establecer los gobiernos que ellos deciden.

Así mismo, encontraron en Evo Morales a un gran líder que los respeta, protege y organiza, de tal manera que se han ubicado donde su sociedad ha determinado.

México, como otras naciones, también pretende disponer de un amplio margen de maniobra política y económica, pero los resultados no han sido similares, porque si bien en el caso de nuestro país contamos con un líder carismático que se identifica plenamente con su sociedad, la población está muy diversificada y los disvalores del sistema neoliberal, profundamente materialista, han hecho mella en una considerable cantidad de dirigentes, y del pueblo oprimido, los cuales han cedido ante la presentación de circunstancias álgidas.

Sin embargo, tenemos fe en el mañana y seguiremos trabajando por un futuro que nos proporcione mayor calidad de vida.