Había decidido terminar mi carrera en el Barcelona: Leo Messi

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Lionel Messi tuvo que dejar al Barcelona este verano por la crisis económica de la entidad culé, un equipo en el que ya había decidido que iba a terminar su carrera como futbolista y sus planes tuvieron que cambiar de un día para otro, reveló en entrevista con France Football.

“Fue muy doloroso para mí dejar Barcelona después de todos estos años. Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar esta prueba juntos.

Empecé a pensar en mi futuro y el PSG me ofreció la oportunidad de unirme a ellos. Nosotros (él y su séquito) estábamos muy motivados, teníamos muchas ganas de venir. El PSG tiene un equipo fantástico, que puede aspirar a ganar muchos títulos, que es mi objetivo para los próximos años”, declaró.

La Pulga contó cómo se dio su salida del club, con el que ya tenía un acuerdo para renovar su contrato y planeaba firmar la extensión en su regreso tras las vacaciones, pero se topó con que la directiva le comunicó que no sería posible por el Fair Play Financiero de LaLiga.

“Volví a Barcelona para prepararme para la temporada, habiendo aprovechado los pocos días extra de vacaciones que me había concedido el técnico (Ronald Koeman). Tuve la idea de firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato. Pensé que todo estaba arreglado y que solo faltaba mi firma en el contrato.

Pero, cuando llegué a Barcelona, me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club, porque el Barça no tenía los medios para extenderme. Cambió mis planes”, añadió.