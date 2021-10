Lo que se dice…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

LLAMADAS.- Desde mediados de esta semana han estado llamando a teléfonos celulares y fijos desde varios números. Cuando contestan se oye una grabación que dice que Tamaulipas no está preparado para que lo gobierne una mujer. Esto es en clara referencia a Maki Ortiz Domínguez, quien por cierto intensificó actividades en los últimos días. Sí, lo intensificó justo cuando empezaron a salir esas llamadas telefónicas. ¿Coincidencia?

ESTRATEGIA.- De entrada podría decirse que, con lo anterior, se trata de una guerra sucia de los adversarios de la ex alcaldesa de Reynosa, quien ha sido la única mujer que ha levantado la mano para contender por la gubernatura, sin embargo, podría tratarse de una estrategia propia para posicionarla en su papel de mujer, victimizarse y, desde luego, aprovechar la coyuntura. No es mala idea.

¿VERDE?- En caso de no ser tomada en cuenta por Morena, partido al que le entregó todo su capital político y, además, ella le entregó la joya de la corona, el Partido Verde podría postularla y no ir en alianza con los guindas. De hecho, en las giras que ha venido haciendo doña Maki se ha visto a gente ecologista muy cerca de ella. Esto no suena tan descabellado. Ya ven lo que sucedió en San Luis Potosí. Y digan lo que quieran, pero de que la doctora trae estructura, capital y dinero, lo trae. Y le metería un buen susto a cualquiera.

ENTRUCADOS.- Hablando de candidatos, todo hace indicar que César Verástegui Ostos ya tiene la candidatura panista en la bolsa. Todos se le andan cuadrando y es el único que trae ya un equipo de trabajo bien encarrilado. La foto que le tomó el columnista de El Diario Mx, Eleazar Ávila, en un restaurante del norte del estado junto con Gerardo Peña lo dice todo, porque, además, Peña no ha estado placeándose y anda muy calladito.

CHUCHO.- Pero Jesús Nader ya consiguió el permiso para moverse en otro lugar que no sea Tampico y en breve comenzará una gira por los principales municipios de Tamaulipas para hacerle frente a El Truco. Si bien Chucho trae el apoyo de algunas cúpulas, Verástegui trae el de las bases, de la gente de abajo. Veremos qué pesa más al final, aunque cabe hacer mención que el de Xicoténcatl ya lleva cierta ventaja en el camino recorrido.

AMÉRICO.- Y pasando al lado de los morenistas, Américo Villarreal Anaya inició en el Senado un programa que llamaron “conservatorios para la promoción de la salud”. Según un comunicado, este programa busca establecer líneas de acción de mejora continua para el cuerpo médico integrante de los sistemas de salud de México. El médico victorense dijo que con estas acciones la ciudadanía tendrá información veraz que le permita cuidar y mantener buena salud.

EN CINCO PALABRAS.- Nadie tiene segura su candidatura.

PUNTO FINAL.- “En campaña ofrecen caldo, albóndigas y hasta postre; llegando al poder no dan ni el cambio”: Cirilo Stofenmacher

Twitter: @Mauri_Zapata