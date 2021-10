México y Estados Unidos buscarán solución al tema migratorio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que los dos países deben trabajar en conjunto para resolver el tema migratorio, que se ha agudizado en los últimos meses.

“Estamos comprometidos en alcanzar una solución y entre Estados Unidos y México trataremos de encontrar soluciones”, manifestó Salazar durante su primera conferencia como embajador en México.

Aunque aseguró que el tema de migración, especialmente la que se ha dado en últimos meses desde Haití, no fue el eje del encuentro de la reunión del viernes, Salazar reconoció que este es un tema que preocupa a ambos países.

“Es un tema muy importante para ambos países, es un tema importante para el hemisferio occidental”, apuntó.

Asimismo, dijo que, al igual que la seguridad, es un tema que tiene que ser abordado por autoridades de ambos países y agregó: “tenemos mucho qué hacer”.

Señaló que ambos Gobiernos están de acuerdo en que lo que se tiene que hacer “es ver cómo damos esperanza, creando empleos y dándoles mejores oportunidades” a los migrantes.

Reveló que en noviembre próximo se reunirá con gobernadores de estados del sur de México, así como con ONG y la iniciativa privada, para abordar la situación pues, dijo, “es necesario crear oportunidades” para que las personas no abandonen sus lugares de origen.

Thanks to @m_ebrard, @adan_augusto, @rosaicela_ and the rest of the 🇲🇽 delegation, and to @SecBlinken, @SecMayorkas, and Merrick Garland @TheJusticeDept for making history with this dialogue. #TogetherWeMadeHistory pic.twitter.com/uEXMAAuqaR

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) October 8, 2021