Mi querido viejo

Reyna Martínez Muñiz.

Todos hemos escuchado alguna vez la canción del cantautor italo-argentino Piero, cuya letra dice en parte: “es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos…”.

¿Sabía usted que ésta canción se interpretó por primera vez en el año de 1969? Sí, hace más de 50 años. Cuántas cosas han cambiado desde entonces. La imagen que nos hemos formado del adulto mayor ha sido esa: un viejo que camina solo y que está a la espera, y al cual vemos desde lejos porque somos tan distintos.

¿No le parece que la descripción que hace ésta canción ya no va acorde a estos tiempos; que ya es hora de que nos acerquemos a nuestros queridos adultos mayores para no verlos de lejos sino lo más cerca que podamos a fin de que ya no ande solo y preguntarle qué espera?

Porque en realidad no somos tan distintos pues como dice la canción somos su sangre, su silencio y su tiempo.

Amable lector, hace unos días, el uno de octubre para ser más exactos, se celebró el Día Internacional de las Personas Edad para destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población a nivel mundial incluyendo México y Tamaulipas, por ello las naciones se han visto en la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad ya que según los expertos se espera que la población mundial mayor de 60 años se duplique en el año 2050 rebasando a la población infantil.

Así que, tomando como base ésta información me he dado a la feliz tarea de compartir con usted cada sábado diferentes temas de interés relacionados con la vida del ser humano.

Y así como los ríos van a dar al mar todo lo que usted encontrará en éste espacio tendrá como finalidad arropar al adulto mayor y hacerle más llevadera la etapa de vida en la cual se encuentra y a la vez hacer un llamado a concientizarnos y sensibilizarnos sobre la importancia que debemos darle como población en general a éste sector de la sociedad.

Cuenta usted en casa o en su familia con la presencia de un padre una madre o un abuelo de la tercera edad.

Lo invito a acercarse a él, a escucharlo, a conocerlo, ya que al hacerlo se estará conociendo a usted mismo. Le parece bien si tratamos éste tema el próximo sábado.

Que tenga un agradable fin de semana y hasta la próxima.