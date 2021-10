Promoción Horizontal-USICAMM

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Recordemos, Carrera Magisterial era un programa por niveles que tomaba en cuenta antigüedad, preparación profesional, desempeño y un examen de conocimientos, funcionó desde 1993, ampliamente aceptado, incluso había consolidado una cultura de evaluación (a mi parecer, porque cuando entré al sistema ya estaba afianzado). Este se vio afectado por la reforma educativa del presidente Peña Nieto; esta reforma incluía también un programa de incentivos a la función docente por niveles donde las evaluaciones eran supervisadas por el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), pero bueno, esa es harina de otro costal.

Una de las tantas promesas de la 4T fue la cancelación de dicha reforma, pero sobre todo la revalorización del magisterio (nuestros derechos y sueldos), además de otras cosas que se relacionan con recursos de escuelas, pero no directamente con los maestros.

Así, en 2019 se expide la Ley General de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se crea USICAMM (Unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros) que en lo personal considero, fue un cambio de nombre a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, pero no de los colegas ¿Qué opinan al respecto?

Esperanzadamente se celebró la cancelación de la evaluación “punitiva”, el establecimiento de procesos de ingreso y el esperado proceso de promoción: un programa por incentivos que toma en cuenta aspectos multifactoriales como antigüedad, preparación profesional y un examen de conocimientos o habilidades. ¿Les suena conocido?

Lamentablemente, Promoción Horizontal no tiene pies ni cabeza. La convocatoria salió de acuerdo a lo planeado, pero el primer conflicto fue la antigüedad, parecía una burla la edad que los maestros tendríamos que tener para acceder a un salario digno. Luego de un examen plagado de errores de redacción las críticas en redes sociales tampoco se hicieron esperar. Siguieron las inconsistencias en cuanto a las resoluciones y conflictos.

Sin duda alguna los exámenes adaptados a la realización en línea fueron un acierto, ¿Quién recuerda aquel examen en color naranja para “evitar plagios”? De todos modos, esta vez tampoco se salvaron de la habilidad de algunos maestros (“aprovechados”, no podría llamarles de otra manera) de tener las preguntas de los exámenes antes de tiempo y hacer negocio con las respuestas.

Luego de no publicar los resultados en fecha de acuerdo a la convocatoria se informó de los criterios técnicos a considerar para ponderar los elementos multifactoriales de la promoción, cosa que no está mal, pero como docente habría preferido saberlos antes de desgastarme estudiando o subiendo información y documentos para cada uno de esos factores; sé que para algunos compañeros fue una tarea titánica.

Gracias a Piaget que mi ponderación no es tan mala. Pero sigo preguntándome ¿Quién invento el algoritmo que revisó las preguntas abiertas? ¿Alguien obtuvo más de 60 puntos?

Como consecuencia de la emergencia sanitaria los aspectos: reconocimiento al desempeño y entrevista al colectivo no se aplicaron, ambos equivalentes a 40 puntos. Ya con nuestros totales cerca de 300, y después de los recursos de reconsideración solo hay que esperar tres cosas.

Primero, el establecimiento de posiciones para los participantes de acuerdo a los resultados, en teoría estas listas de prelación serán publicadas el próximo once de octubre.

Segundo, que la Federación determine los beneficiarios según los puntajes, pero sobre todo de acuerdo al presupuesto destinado para ello (en el supuesto de que la austeridad no tocó este presupuesto del que no se ha sabido nada en los últimos tres años), este análisis será durante todo el mes, porque, obvio, no todos los que vengan en las listas alcanzan.

Tercero, la publicación y notificación para quienes logren alinear los astros e incorporarse al programa en noviembre y alcanzar finalmente un aumento, pero sin saber para cuándo.

Lo que expongo no es un ataque a USICAMM o al gobierno actual o al Presidente o al régimen, los hechos están ahí; y son evidentes las inconsistencias que el magisterio estamos padeciendo en este proceso. No es cuestión de color o de sindicato. ¿Quién se hará responsable de las promesas de campaña? ¿Nos esperamos a la siguiente? ¿Quién es el encargado de promover la revalorización del trabajo docente? ¿Quién aclara las dudas de los procedimientos? ¿Quién dirige estos procesos?

Ojalá el hecho de que en la SEP la jefa máxima sea una profesora hiciera la diferencia, pero seguimos esperando. Colega docente con suerte los procesos irán mejorando, aunque “en mi experiencia no existe la suerte”.